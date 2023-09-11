В подмосковном кафе мужчина во время драки застрелил посетителя

Сотрудники Следственного комитета России задержали мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя кафе в Электростали . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области .

"10 сентября из помещения кафе, расположенного в Электростали, госпитализирован 36-летний местный житель с огнестрельным ранением брюшной полости. По данному факту следователем следственного отдела по Электростали ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч . 1 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, в кафе между подозреваемым и другим посетителем возник конфликт, переросший в драку. Впоследствии мужчина дождался, когда потерпевший выйдет из заведения на улицу, и выстрелил в него из обреза ружья. От полученного ранения потерпевший скончался в больнице на следующие сутки. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в убийстве.