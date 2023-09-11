Невесту обокрали во время свадьбы в Москве

Во время свадьбы в московском ресторане «Хаят» неизвестный украл у невесты 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Свадьба проходила в ресторане на Краснодарской улице. Подаренные на праздник деньги невеста складывала в сумочку, где уже хранилась часть личных денег девушки. В какой-то момент невеста обнаружила пропажу денег – из сумочки исчезли подаренные гостями 150 тысяч рублей, а также 50 тысяч из личных накоплений.

В данный момент вора ищет полиция. Отмечается, что в ходе праздника невеста на какое-то время оставляла сумку с деньгами на летней веранде ресторана. Предположительно, деньги были украдены именно в этот момент.