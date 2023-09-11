В Марокко заявили, что все еще рассчитывают найти пропавших без вести после землетрясения

Власти Марокко все еще пытаются найти пропавших без вести в результате землетрясения.

Об этом заявил министр юстиции королевства Абдельлатиф Вахби.

"Еще есть надежда найти пропавших без вести людей в разрушенных [стихией] районах", - цитирует министра телеканал Al Arabiya.

По его словам, "ущерб от землетрясения пока невозможно подсчитать, приоритетом [для властей сейчас] является оказание помощи пострадавшим".