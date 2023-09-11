Россия объявила в розыск мэра Днепра

МВД России объявило в розыск мэра украинского города Днепр Бориса Филатова . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

Отмечается, что в отношении Филатова было возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду.

Напомним, что ГСУ СК России возбудил уголовное дело против Филатова ещё в апреле 2022 года. Тогда мэра обвинили по ч. 4 ст. 33, ст. 357 УК РФ – «подстрекательство к совершению геноцида, то есть склонение к действиям, направленным на полное или частичное уничтожение национальной группы как таковой путем убийств членов этой группы».