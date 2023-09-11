Подросток, напавший на людей с кухонным ножом в Ростовской области, планировал убить школьного учителя. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следователей, утром в понедельник, 11 сентября, 15-летний подросток, «имея умысел на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности», надел маску, взял кухонный нож и пришел на территорию школы. Осуществить задуманное ему помешали две сотрудницы школы и дедушка одной из учениц. Они получили травмы, один из пострадавших госпитализирован.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и изъяли нож. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении подростка меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.