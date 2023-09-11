В Москве жертвой телефонных мошенников стал 94-летний генерал

"Николаю Коваленко позвонила с незнакомого номера девушка, представилась внучкой. Она быстро сообщила, что попала в ДТП и передала трубку неизвестному мужчине, якобы полицейскому. Тот сказал, что девушка попала в серьезное ДТП, и для того чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 1,5 млн рублей", - сказал собеседник агентства.