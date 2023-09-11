Человек погиб при обрушении бетонной стены на автомобиль в Дагестане

Подпорная бетонная стена рухнула на автомобиль на автостоянке в Дагестане. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

Инцидент произошел на базе отдыха «Сулак» в Буйнакском районе. Выживший человек госпитализирован с травмой спины. Причина обрушения стены пока неизвестны, обстоятельства выясняются.

Напомним, что днем 11 сентября в Омске на машину, которая ехала по Иртышской набережной, рухнула металлическая балка. Это произошло в тот момент, когда иномарка проезжала под Ленинградским мостом — сейчас на нем проводится ремонт.