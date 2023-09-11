Летевший из Казани в Сочи самолет вернулся в аэропорт вылета

"По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в 11:57 воздушное судно (Airbus 320), следовавшее рейсом №507 по маршруту Казань - Сочи (авиакомпания "Уральские авиалинии"), возвратилось в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла благополучно", - говорится в сообщении.