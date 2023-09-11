Трех человек госпитализировали после стрельбы в Миассе

Жители Челябинской области пострадали во время стрельбы в Миассе. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

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Об инциденте полицейские узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам женщины, неизвестные стреляли по ее родственникам, после чего скрылись. В результате три ее близких человека попали в больницу.

Правоохранители быстро установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их.

«С ними работают оперативники, собирается необходимая информация для доказательной базы. Изъято оружие, использовавшееся во время совершения преступления», — сообщается в публикации.