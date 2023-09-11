Россиянку отправили под суд за сокрытие украинского гражданства

Суд рассмотрит дело жительницы Челябинска, которая скрывала наличие украинского гражданства. Об этом сообщает URA.RU cо ссылкой на источник.

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По его данным, в сентябре 2022 года фигурантка приехала в Челябинск. У нее был российский паспорт, однако гражданство Украины женщина скрыла. Она не подала соответствующее уведомление.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело, которое уже передано в суд.