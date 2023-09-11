В подмосковном Подольске вспыхнул сильный пожар

В подмосковном Подольске зафиксирован сильный пожар. Как сообщает Telegram-канал SHOT, горят автомобили рядом со зданием ГИБДД.

По его данным, на место ЧП прибыли экстренные службы.

NEWS.ru со ссылкой на МЧС по Московской области сообщает, что на открытой площадке в подмосковном Подольске загорелись три легковых автомобиля.

«Также горят гараж и сарай. Общая площадь горения 78 квадратных метров. Уточняется, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения», - говорится в публикации.

Звонок о пожаре поступил в 12:02. Все детали выясняются, добавляется в материале.

На прошлой неделе крупный пожар произошел в Калининском районе Новосибирска. Как сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по Новосибирской области, у жилого пятиэтажного здания на 2-ом Краснодонском переулке загорелась крыша. Из дома эвакуировали 30 человек. На локализацию огня пожарным потребовалось около часа, еще через 26 минут открытое горение удалось ликвидировать. По предварительной информации, площадь пожара составила 600 квадратных метров. У здания частично обрушилась кровля. В происшествии никто не пострадал.