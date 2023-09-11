В Петербурге экс-полицейских осудили за кражу более 15 млн рублей

"Собранные следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух мужчин, ранее занимавших должности оперуполномоченного и инспектора подразделений ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года, а также взыскано в солидарном порядке в пользу потерпевшего в счет возмещения материального ущерба 15 млн 850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.