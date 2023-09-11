В Бурятии школьница заявила, что педагог школы искусств приставал к ней на линейке

В Бурятии ученица детской школы искусств заявила о домогательствах педагога, мужчина пытался поцеловать ребенка и трогал за интимные места. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

С заявлением в полицию обратилась мать 11-летней ученицы улан-удэнской школы искусств № 10. Женщина рассказала, что ее дочери домогался пожилой педагог.

По словам девочки все произошло во время торжественной линейки 1 сентября, 65-летний преподаватель предложил школьнице посмотреть новый класс, когда мужчина остался с девочкой наедине он начал трогать ребенка и попытался ее поцеловать.

Школьнице удалось вырваться из объятий преподавателя, дома она рассказала обо всем матери, женщина обратилась в правоохранительные органы.