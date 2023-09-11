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Бизнесмен Зимин* может быть причастен к отъему сырьевого бизнеса госбанка РФ в Швейцарии

Предприниматель Борис Зимин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) может быть причастен к отъему сырьевого бизнеса в Швейцарии у одного из российских государственных банков. Об этом сообщает RT.

Бизнесмен Зимин* может быть причастен к отъему сырьевого бизнеса госбанка РФ в Швейцарии
© ТАСС

По информации издания, контроль над активом получил брат бывшего министра финансов Болгарии Милена Велчева Георги Велчев. Он приобрел сырьевую организацию после того, как российский банк попал под санкции, а большинство сотрудников предприятия были вынуждены уволиться. Сама семья болгарских предпринимателей активно ведет дела с Зиминым*. Известно, что у Велчевых есть несколько отелей, однако их главным инвестором и выгодополучателем является Зимин*.

В самой сделке предприниматель никак не фигурирует, однако эксперты уверены, что интерес его партнеров к арестованному активу не может быть обычным совпадением. Как отметил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, цель бизнесмена — получить доступ к зарубежным активам, поскольку «обратного хода» у Зимина* в Россию нет.

Юрист добавил, что в реестровых документах есть информация о том, что администрация отелей семьи Велчевых помогает украинским беженцам. По мнению Соловьева, если удастся доказать, что средства направлялись Вооруженным силами Украины, действия Зимина* как бенефициара управляющих компаний могут квалифицировать по статье о финансировании терроризма.

*Борис Зимин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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