Бизнесмен Зимин* может быть причастен к отъему сырьевого бизнеса госбанка РФ в Швейцарии

Предприниматель Борис Зимин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) может быть причастен к отъему сырьевого бизнеса в Швейцарии у одного из российских государственных банков. Об этом сообщает RT.

По информации издания, контроль над активом получил брат бывшего министра финансов Болгарии Милена Велчева Георги Велчев. Он приобрел сырьевую организацию после того, как российский банк попал под санкции, а большинство сотрудников предприятия были вынуждены уволиться. Сама семья болгарских предпринимателей активно ведет дела с Зиминым*. Известно, что у Велчевых есть несколько отелей, однако их главным инвестором и выгодополучателем является Зимин*.

В самой сделке предприниматель никак не фигурирует, однако эксперты уверены, что интерес его партнеров к арестованному активу не может быть обычным совпадением. Как отметил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, цель бизнесмена — получить доступ к зарубежным активам, поскольку «обратного хода» у Зимина* в Россию нет.

Юрист добавил, что в реестровых документах есть информация о том, что администрация отелей семьи Велчевых помогает украинским беженцам. По мнению Соловьева, если удастся доказать, что средства направлялись Вооруженным силами Украины, действия Зимина* как бенефициара управляющих компаний могут квалифицировать по статье о финансировании терроризма.