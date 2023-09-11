СМИ: в Подмосковье у игравшей на уроке школьницы загорелся телефон

На уроке в одной из школ подмосковного Дмитрова у семиклассницы загорелся телефон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, возгорание произошло, когда девочка играла в популярную игру в жанре «королевская битва».

SHOT утверждает, что смартфон «не выдержал напряжения» и загорелся. Школьников вывели из кабинета, через некоторое время занятия продолжились.

На видео, опубликованном каналом, виден дымящийся телефон.

В конце 2022 года в Москве школьница получила ожоги первой степени после того, как смартфон загорелся в ее кармане. СМИ писали, что девочка оперлась на перила и сильно прижала к ним смартфон. Из-за давления аккумулятор телефона деформировался, из устройства пошел дым.