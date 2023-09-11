СК проводит проверку по факту смерти съевшей арбуз женщины
По факту смерти женщины, употребившей в пищу арбуз, проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 11 сентября.
По ее словам, 8 сентября женщина купила арбуз, который съела вместе с членами семьи. После этого она почувствовала себя плохо и скончалась. По предварительным данным, пострадавшая страдала рядом хронических заболеваний.
— В настоящее время следователями столичного СК России опрашиваются родственников умершей, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — Иванова.
Об инциденте стало известно ранее 11 сентября. По данным СМИ, пострадавшая живет в районе Хамовники. Пострадавшая приобрела арбуз возле метро, после чего принесла домой и съела. Отмечалось, что скончалась женщина на следующий день.
Другое отравление произошло в Санкт-Петербурге. Местное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении санитарно-эпидемиологического расследования в отношении компании — изготовителя готовой еды «Грин Бокс» и сервиса доставки продуктов на дом «Самокат» (ООО «Умный ритейл») после того, как было установлено 34 случая кишечной инфекции после дистанционного приобретения данной продукции. Деятельность организации «Грин Бокс», на площадках которой Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм, в том числе несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения, приостановлена. Позднее число отравившихся выросло до 69.