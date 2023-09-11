СК проводит проверку по факту смерти съевшей арбуз женщины

По факту смерти женщины, употребившей в пищу арбуз, проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 11 сентября.

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По ее словам, 8 сентября женщина купила арбуз, который съела вместе с членами семьи. После этого она почувствовала себя плохо и скончалась. По предварительным данным, пострадавшая страдала рядом хронических заболеваний.

— В настоящее время следователями столичного СК России опрашиваются родственников умершей, устанавливается место приобретения арбуза, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, — Иванова.

Об инциденте стало известно ранее 11 сентября. По данным СМИ, пострадавшая живет в районе Хамовники. Пострадавшая приобрела арбуз возле метро, после чего принесла домой и съела. Отмечалось, что скончалась женщина на следующий день.