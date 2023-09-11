Сторонник украинской террористической организации задержан в Красноярске

В Красноярске задержан сторонник украинского легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), планировавший совершать диверсии и передававший данные сотрудников таможни. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

«Мужчина работал инспектором Сибирской электронной таможни и был задержан за расклейку листовок террористической организации - легион «Свобода России»»*, - пояснил источник издания.

В управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что уголовное дело расследуется по двум статья УК РФ - «публичные призывы к участию в террористической деятельности, ее оправдание» и «участие в деятельности организации, которая признана террористической».

По данным СК России, мужчина поддерживал связь с террористической организацией, дал согласие выполнять любые диверсионные операции, а также распространять агитационные материалы. Всего он развесил семь листовок.

Также в правоохранительных органах отметили, что задержанный передавал кураторам данные сотрудников таможни.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины. В оборудованном мужчиной тайнике нашли самодельное взрывное устройство на основе пластичной взрывчатки иностранного производства.