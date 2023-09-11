Жительница Москвы скончалась после употребления арбуза. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, 47-летняя Елена купила арбуз возле станции «Спортивная». После него женщине стало плохо — у нее началась сильная рвота. Несмотря на тяжелое состояние, она решила не вызывать себе скорую.

По словам собеседника телеканала, на следующий день женщине резко стало хуже. Ее мать вызвала врачей, однако медикам не удалось ее реанимировать.

Как сообщает Telegram-канал 112, основная версия правоохранителей — смертельное отравление арбузом. Продукт отправили на экспертизу.

Напомним, что ранее во Льгове Курской области 22 человека отравились шаурмой. Одна из пострадавших, 23-летняя девушка, скончалась. Все потерпевшие покупали еду в павильоне «Шаурма на Гагарина». В их организме обнаружили стафилококк.