Москвичка скончалась на следующий день после того, как съела арбуз

В Москве 48-летняя жительница района Хамовники скончалась после того, как съела арбуз, купленный недалеко от станции метро, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина купила ягоду 9 сентября. В тот же день после употребления его в пищу ей стало плохо, у нее началась рвота.

Близкие предложили вызвать скорую, но женщина отказалась. Утром 10 сентября ей стало хуже, и прибывшие на место медики не смогли спасти москвичку, она скончалась. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

В июне в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области семилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Он был вертолетом госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у ребенка отек головного мозга и обезвоживание. Он впал в кому, медики не смогли его спасти.