Спасатели обнаружили тело второго пилота вертолета, упавшего в море на севере ОАЭ

"Поисковые отряды обнаружили тело второго пилота экипажа вертолета [компании] AeroGulf, который упал [в море] у берегов эмирата Умм-эль-Кайвайн во время тренировочного полета в ночное время в четверг вечером", - приводит заявление ведомства эмиратское информационное агентство WAM.

7 сентября около 20:30 по местному времени (19:30 мск) Главное управление гражданской авиации ОАЭ получило информацию о падении в море вертолета Bell 212. На его борту находились два пилота: один из них был гражданином Египта, другой - гражданином ЮАР. Вскоре после на предполагаемое место крушения были направлены поисково-спасательные бригады, а также представители комиссии по расследованию авиакатастроф. Тело одного из пилотов было обнаружено 8 сентября. Спасатели также извлекли из воды фрагменты вертолета. Власти продолжают расследование случившегося.