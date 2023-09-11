В Сингапуре пассажиров эвакуировали из самолета Air China из-за возгорания двигателя

В Сингапуре экипажу самолета компании Air China пришлось экстренно эвакуировать пассажиров после того, как у воздушного судна загорелся двигатель. Об этом сообщает Global Times.

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Инцидент произошел на борту рейса, следовавшего из провинции Сычуань в Сингапур. Во время приземления бортпроводники обратили внимание на дым в салоне. Позже выяснилось, что причина в одном из двигателей.