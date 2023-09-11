В школе Ростовской области приостановили занятия после ранения четырех человек

В школе Ростовской области, куда пришел 15-летний подросток и ранил четырех человек, приостановили занятия. Об этом сообщили в районной администрации, передает РИА Новости.

«Приостановлены [занятия] пока следственные органы проведут необходимую работу», — сообщил представитель районной администрации.

Утром 11 сентября девятиклассник в маске при попытке войти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области ранил четверых человек. Ранения получили три сотрудника образовательного учреждения и родственник одного из учеников, врачи оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Никто из детей не пострадал.