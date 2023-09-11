Стала известна причина нападения подростка с ножом в школе под Ростовом
Причиной нападения подростка с ножом в школе Ростовской области, предварительно, стали плохие оценки. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, перед уроками девятиклассник надел маску, взял нож и ворвался в Краснодесантскую школу. На просьбу вахтерши снять маску школьник отреагировал агрессивно и набросился на женщину. После этого он побежал в сторону учителей, однако дедушка, который привел на учебу внучку, попытался остановить парня, но получил ножевые ранения.
В настоящее время подросток задержан. Правоохранители пытаются допросить его, но школьник до сих пор находится в неадекватном состоянии. По данным Shot, после нападения у подростка изо рта пошла пена. Предварительно, парень планировал напасть на учительницу по обществоведению из-за плохих оценок.
Представитель районной администрации уточнил, что на данный момент занятия в школе приостановлены, передает РИА Новости.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в ростовском хуторе Красный Десант за несколько минут до начала первого урока. Девятиклассник ранил трех сотрудников школы и родственника одного из учеников. Подростка сразу же задержали очевидцы. Известно, что нападавший страдает психическим заболеванием.