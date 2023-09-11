Появились подробности о напавшем на школу с ножом российском подростке

Напавшим на школу в Ростовской области оказался 15-летний ученик 9-го класса. Подробности в понедельник, 11 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, молодой человек страдает психическим заболеванием, после произошедшего у него случился приступ эпилепсии. Первой вооруженного ножом юношу заметила вахтерша учебного заведения. Женщина нажала тревожную кнопку, но та не сработала. Среди пострадавших — вахтерша, учительница и дедушка одного из школьников.