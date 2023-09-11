Подросток с ножом ранил четверых человек в школе в Ростовской области

В Ростовской области 15-летний подросток, скрывший лицо за маской, проник в школу с ножом и ранил четверых взрослых. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев .

Ранее телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что в Подмосковье на пару грибников напал мужчина с ножом. По его данным, пара грибников собирала грибы в лесу, когда заметила мужчину в камуфляжной форме, следящего за ними. В один момент он преградил путь и совершил нападение. Нанеся четыре удара мужчине, злоумышленник напал на женщину. Грибник смог достать нож и стал размахивать палкой с криками о помощи, что спугнуло нападавшего.