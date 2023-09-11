Неизвестные попытались ограбить главу МИД Чили

Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в Сантьяго. Министр возвращался из столичного аэропорта к себе домой. Когда он уже добрался до своего района, неизвестные с помощью автомобиля перекрыли дорогу кортежу министра. Полицейские, охранявшие политика, открыли огонь по преступникам. В результате перестрелки ранение получил один из грабителей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих нападавших.