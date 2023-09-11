Неизвестные попытались ограбить главу МИД Чили
Группа неизвестных попыталась ограбить главу чилийского МИД Альберто ван Клаверена, когда он возвращался домой. Об этом сообщило местное издание El Mostrador.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу вечером в Сантьяго. Министр возвращался из столичного аэропорта к себе домой. Когда он уже добрался до своего района, неизвестные с помощью автомобиля перекрыли дорогу кортежу министра. Полицейские, охранявшие политика, открыли огонь по преступникам. В результате перестрелки ранение получил один из грабителей. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двоих нападавших.
Полиция полагает, что министр стал жертвой нападения случайно. По их мнению, преступники планировали угнать автомобиль, не зная, кто находится внутри. Сообщается, что в результате инцидента глава МИД не пострадал.