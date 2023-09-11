В Магадане самолет выкатился с ВПП и нарушил работу аэропорта

ТАСС, 11 сентября. Грузовой самолет Ан-12 авиакомпании АО «АСЦ „Сибниа-тест“ выкатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Магадана, что привело к задержке нескольких рейсов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области Алексей Сиорпас.

«Самолет Ан-12, <…> который доставлял груз из Хабаровска на Чукотку, выкатился со взлетно-посадочной полосы аэропорта Магадан. Данный инцидент привел к задержке по вылету авиарейсов в Эвенск (Магаданская область — прим. ТАСС), Кепервеем и Певек (Чукотка — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении главы ведомства.

По информации министра, сотрудники аэропорта ведут все необходимые мероприятия по освобождению взлетной полосы.