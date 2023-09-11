В Хабаровском крае возникли восемь очагов лесных пожаров

ТАСС, 11 сентября. Новые природные пожары возникли в Хабаровском крае, зарегистрированы 8 очагов на площади 210 га. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

Природные пожары бушевали в Хабаровском крае почти все лето, в начале сентября обстановка стабилизировалась. С 6 сентября возгораний не было.

«Зарегистрированы 8 пожаров на 210,6 га, в том числе 7 действующих на 202,6 га, 1 локализованный на 8 га», — сообщили в министерстве.

К тушению огня привлечены более 70 человек, 8 единиц техники и 5 воздушных судов.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло свыше 778 пожаров на общей площади, превышающей 923 тыс. га. В основном пожары возникали из-за гроз.