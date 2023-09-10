В Нигерии 26 человек погибли после переворота парома

На водохранилище в Нигерии перевернулся паром, 26 человек погибли. Остальные пассажиры пропали без вести, сообщает РИА «Новости».

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Инцидент произошел в штате Нигер. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, на борту судна находилось более 100 человек. Местная газета Premium Times Nigeria сообщила, что пропавшими без вести числятся 44 человека.