Пожар произошел на территории киногородка в Подмосковье

Два нежилых строения горят на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о возгорании двух нежилых строений поступила в 20:59. "В 21:30 объявлена локализация пожара на площади 54 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Сведения о пострадавших не поступали.

Киногородок находится на территории музея-заповедника "Горки Ленинские". Там снимали сериал "Анна-детективъ", фильмы "Дикая лига" и "Легенда о Коловрате". Территория открыта для посещений, за исключением времени, когда идет съемочный процесс.