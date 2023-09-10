Вертолет упал под Вологдой

Вертолет Robinson потерпел крушение в Вологодской области. Одна из версий - чересчур низкое снижение над озером. На борту находились три человека, двое получили травмы, один пропал без вести.

Об авиакатастрофе сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Инцидент произошел 10 сентября в районе озера Воже Вологодской области. Упал вертолет Robinson, на борту которого находилось 3 человека.

Два человека получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь. Еще один человек на данный момент числится пропавшим без вести.

«Одной из причин происшествия рассматривается низкое снижение вертолета над водой в результате чего потерпел крушение», - сказано в сообщении следователей.