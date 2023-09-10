Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2122
Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2122, пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.
Подземные толчки магнитудой 7 были зафиксированы в Марокко в ночь на 9 сентября.
В число погибших вошли четыре гражданина Франции. Информацию об их гибели подтвердили в МИД республики.
По данным телеканала, число пострадавших также значительно увеличилось, с 2059 до 2420. Спасатели продолжают поиски выживших в труднодоступных деревнях.
В Марокко постоянно поступает финансовая и гуманитарная помощь.
Так, Катар заявил об отправке четырех самолетов с гуманитарной помощью. В ее состав вошли транспортные средства и оборудование, палатки, медицинское оборудование, поисково-спасательное оборудование и продукты питания.
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила более 1 млн долларов из своего фонда чрезвычайной помощи в случае стихийных бедствий для поддержки работы Марокканского Красного Полумесяца на местах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова помочь Марокко «любыми средствами».