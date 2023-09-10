Система ПВО сработала в Мелитополе

В Мелитополе был слышен звук взрыва, пишет пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что это сработала система ПВО. Город находится под надежной защитой, добавили в администрации.

Напомним, что украинские военные сравнительно редко обстреливают Мелитополь. Так, система противовоздушной обороны срабатывала ранее 30 мая и 18 июля.