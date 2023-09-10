Система ПВО сработала в Мелитополе
В Мелитополе был слышен звук взрыва, пишет пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что это сработала система ПВО. Город находится под надежной защитой, добавили в администрации.
Напомним, что украинские военные сравнительно редко обстреливают Мелитополь. Так, система противовоздушной обороны срабатывала ранее 30 мая и 18 июля.
Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», пояснил, что комплексы ПВО отработали по летящим на мирный город ракетам.
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