$97.92-0.27104.89-0.39

Система ПВО сработала в Мелитополе

В Мелитополе был слышен звук взрыва, пишет пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале.

Система ПВО сработала в Мелитополе
© РИА Новости

В пресс-службе уточнили, что это сработала система ПВО. Город находится под надежной защитой, добавили в администрации.

Напомним, что украинские военные сравнительно редко обстреливают Мелитополь. Так, система противовоздушной обороны срабатывала ранее 30 мая и 18 июля.

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», пояснил, что комплексы ПВО отработали по летящим на мирный город ракетам.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости