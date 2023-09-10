Вертолет упал под Вологдой

Частный вертолет разбился под Вологдой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

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Речь идет о вертолете Robinsson, который пролетал над озером Воже. При выполнении маневра упал в воду. На борту были три человека. Один человек погиб, еще двое спаслись. Их госпитализировали.

В конце августа вертолет Ми-8 потерпел крушение в Сосновском районе Челябинской области. По предварительным данным, в результате погибли три члена экипажа. Причиной крушения мог стать отказ техники.