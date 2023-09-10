В Марокко зафиксировали новые толчки

В Марокко зафиксировали афтершоки после сильного землетрясения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Один из них был магнитудой 4,5 и произошел в 77 км от юго-западу от Марракеша.

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Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера в 77 километрах к юго-западу от Марракеша, — говорится в сообщении.

Второй афтершок магнитудой 3,9 был зафиксирован на глубине 10 км также рядом с городом Марракеш. Кроме того, Al Jazeera отмечает со ссылкой на профессора геологии Университета Абдельмалека Саади в Танжере Тауфика аль-Мурабита, что последующие афтершоки будут иметь магнитуду меньше пяти баллов.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет.