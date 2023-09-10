99 человек госпитализированы в Петербурге после отравления готовой едой

В клиниках Санкт-Петербурга после массового отравления кулинарной продукцией «Грин Бокс», приобретенной посредством сервиса «Самокат», в настоящий момент находятся 99 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности острая кишечная инфекция (ОКИ) выявлена у 171 человека, в том числе у двоих детей.

Согласно результатам лабораторных исследований, отметили в управлении, у восьми заболевших была обнаружена сальмонелла. Этот же вид бактерии, заметили в управлении, был обнаружен и в продукции АО «Грин Бокс».

В пресс-службе пояснили, что в отношении компании был составлен протокол о временном запрете деятельности.

Бывшая сотрудница кафе «Грин Бокс» заявила, что владельцы заведения допускали грубые нарушения санитарных норм как на этапе доставки еды, так и при хранении продуктов, пишут «Известия».