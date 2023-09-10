99 человек госпитализированы в Петербурге после отравления готовой едой
В клиниках Санкт-Петербурга после массового отравления кулинарной продукцией «Грин Бокс», приобретенной посредством сервиса «Самокат», в настоящий момент находятся 99 человек, в том числе 2 ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.
В ведомстве уточнили, что в общей сложности острая кишечная инфекция (ОКИ) выявлена у 171 человека, в том числе у двоих детей.
Согласно результатам лабораторных исследований, отметили в управлении, у восьми заболевших была обнаружена сальмонелла. Этот же вид бактерии, заметили в управлении, был обнаружен и в продукции АО «Грин Бокс».
В пресс-службе пояснили, что в отношении компании был составлен протокол о временном запрете деятельности.
Бывшая сотрудница кафе «Грин Бокс» заявила, что владельцы заведения допускали грубые нарушения санитарных норм как на этапе доставки еды, так и при хранении продуктов, пишут «Известия».
В настоящее время прокуратура Невского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту этого инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).