Владельца киоска с шаурмой в Курске отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Курска отправил на два месяца под домашний арест Мансуршоха Фаёзова, владельца торговой точки с шаурмой. Об этом пишет пресс-служба судебной системы Курской области в официальном Telegram-канале.

Сотрудники регионального СК в пятницу, 8 сентября, задержали владельца точки вместе с двумя поварами и помощником повара. Задержания были произведены в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении шаурмой во Льгове Курской области.

В областном Минздраве отметили, что за медицинской помощью обратились 22 человека. Одна из пострадавших, 23-летняя девушка, скончалась от инфекционно-токсического шока.

В пресс-службе судебной системы пояснили, что далее было рассмотрено дело 23-летнего повара Шахриёра Файёзова.

В ходе заседания выяснилось, что повар является гражданином РФ, не владеет русским языком, учится в медколледже. В киоске он работал после занятий в учебном заведении.