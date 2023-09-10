Стало известно о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на Украине в воскресенье днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
«Сообщают о взрывах в Сумской области», - пишет издание Klymenko Time.
Подробностей не приводится.
Согласно онлайн-данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области не объявлялась.
Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов.
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