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Стало известно о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на Украине в воскресенье днем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Стало известно о взрывах в Сумской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

«Сообщают о взрывах в Сумской области», - пишет издание Klymenko Time.

Подробностей не приводится.

Согласно онлайн-данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области не объявлялась.

Ранее стало известно о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов.

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