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Под Киевом поврежден объект инфраструктуры

Сегодня ночью в Киевской области был поврежден инфраструктурный объект. Это произошло после серии взрывов. Такие данные привел начальник областной военной администрации Руслан Кравченко, сообщает РИА Новости.

Под Киевом поврежден объект инфраструктуры
© ДСНС України

«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект», - написал Кравченко в соцсети.

Воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области в воскресенье ночью. Позднее украинские СМИ сообщали о нескольких прозвучавших взрывах.

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