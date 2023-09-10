Под Киевом поврежден объект инфраструктуры
Сегодня ночью в Киевской области был поврежден инфраструктурный объект. Это произошло после серии взрывов. Такие данные привел начальник областной военной администрации Руслан Кравченко, сообщает РИА Новости.
«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект», - написал Кравченко в соцсети.
Воздушная тревога объявлялась в Киеве и Киевской области в воскресенье ночью. Позднее украинские СМИ сообщали о нескольких прозвучавших взрывах.
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