Установлена личность мужчины, сломавшего скульптуру Принцессы Турандот
По данным газеты, на скульптуру забрался и сломал её 23-летний Виктор Руссо.
Будучи подростком он уже попадал в поле зрения правоохранителей, когда исчез на сутки из дома. Его искали большие силы полиции и спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В субботу вечером мужчина залез на скульптуру «Турандот» у театра им. Вахтангова на Арбате, а затем упал с нее в фонтан. Он повредил часть композиции.
Telegram-канал Baza пишет, что сотрудники полиции попытались его опросить, но Руссо «был очень пьян и ничего пояснить не мог».
После падения он получил перелом пяточной кости и был доставлен в больницу им. Боткина.
Это не первое повреждение скульптуры: в 2001 году вандалы отпилили ей правую руку. Изваяние пришлось ремонтировать два месяца.
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