Установлена личность мужчины, сломавшего скульптуру Принцессы Турандот

Установлена личность вандала, сломавшего скульптуру «Турандот» в Москве. Об этом сообщает «МК».

По данным газеты, на скульптуру забрался и сломал её 23-летний Виктор Руссо.

Будучи подростком он уже попадал в поле зрения правоохранителей, когда исчез на сутки из дома. Его искали большие силы полиции и спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В субботу вечером мужчина залез на скульптуру «Турандот» у театра им. Вахтангова на Арбате, а затем упал с нее в фонтан. Он повредил часть композиции.

Telegram-канал Baza пишет, что сотрудники полиции попытались его опросить, но Руссо «был очень пьян и ничего пояснить не мог».

После падения он получил перелом пяточной кости и был доставлен в больницу им. Боткина.