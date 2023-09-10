Беспилотник ВСУ разрушил избирательный участок в Запорожской области

Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ночь на 10 сентября уничтожил избирательный участок в Запорожской области. Пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева.

«Сегодня в Запорожской области в ночь после атаки дронов был уничтожен избирательный участок», — уточнил он.

Булаев также отметил, что главной задачей атаки были запугать людей, чтобы они не вышли на работу.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны в регионах, где проходит единый день голосования, принять участие в выборах.