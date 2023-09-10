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В Верхней Пышме стоматолог сломал пожилой пациентке челюсть, когда удалял зуб

Уголовное дело возбудили против медиков Верхнепышминской больницы, которые сломали челюсть пожилой пациентке во время удаления зуба. Об этом сообщает «Е1».

СК возбудил уголовное дело на стоматологов, сломавших пенсионерке челюсть
© РИА Новости

В мае 2023 года 85-летней женщине потребовалось удалить зуб мудрости, она обратилась к врачам-стоматологам в больницу в Верхней Пышме. Несколько часов медики удаляли ей больной зуб, из кабинета стоматолога пенсионерку увезли в госпиталь для ветеранов войн, где она попала на хирургический стол. У нее был диагностирован перелом нижней челюсти со смещением.

Несколько месяцев семья пострадавшей добивалась возбуждения уголовного дела в отношении врачей. 1 сентября родственникам пришло письмо из Следственного комитета, силовики завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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