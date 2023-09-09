В Роспотребнадзоре Башкирии назвали причину заболевания детей в детском саду

Сальмонеллез может быть причиной массового заболевания детей и сотрудников в детском саду в городе Белорецке в Башкирии. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального управления Роспотребнадзора.

"По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детский сад закрыт и опечатан. Также уточняется, что угрозы распространения инфекции нет.

9 сентября сообщалось, что почти 30 воспитанников детского сада в башкирском городе Белорецке заболели кишечной инфекцией. Отмечалось, что групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала было зарегистрировано в детском саду N19.