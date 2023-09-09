В центре Ярославля загорелось заброшенное здание

Здание бывшей усадьбы Вахрамеева на улице Ушинского в Ярославле загорелось вечером в субботу, 9 сентября, сообщает издание 76.ru со ссылкой на сообщения очевидцев. По его данным, пожар начался около девяти часов вечера.

© Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Очевидцы сообщили, что пожар в городе оказался сильным. Речь шла о заброшенном здании бывшей купеческой усадьбы, которое является памятником федерального значения.

Сильно горит! Вся улица в дыму, — объяснили прохожие.

Столб дыма в тот момент был виден с высоток других районов города.

В Ярославле по адресу: улица Ушинского, 16, находится памятник федерального значения. Это старая усадьба, которая принадлежала влиятельному в губернии роду Вахрамеевых. Нынешнее поколение ярославцев знало здание как военкомат Кировского района города. В последнее время памятник архитектуры был заброшен.