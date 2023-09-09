Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северной части индонезийского острова Сулавеси, на полуострове Минахаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

По его данным, сейсмическое событие произошло в 17.43 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о возможных жертвах и разрушениях на данный момент нет.