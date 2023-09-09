На территории воинской части в Симферополе произошло бытовое возгорание. Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

По словам советника, причиной дыма над воинской частью стало обычное бытовое возгорание - оно локализовано. На месте работают два пожарных автомобиля.

"Любой пожар в Симферополе украинская пропаганда стремится превратить в "перемогу". Не выйдет", - отметил Крючков.