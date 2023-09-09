В Петербурге 69 человек отравились едой из доставки «Самоката»

Шпинатная вафля из доставки «Самоката» стала причиной отравления около 70 человек в Петербурге. Выявлена сальмонелла, среди пострадавших есть ребенок. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Издание приводит фото опасного продукта - шпинатной вафли с яйцом, ветчиной и голландским соусом, а также комментарии отравившихся.

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«Буквально вчера ела шпинатную вафлю с яйцом, сегодня утром проснулась с 38,4», - сообщила петербурженка Екатерина.

Она чувствует себя очень плохо и призывает «засудить» виновных.

Ситуацию с массовым отравлением контролирует Роспотребнадзор по Петербургу.

«На 09.09.2023 в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрировано 69 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 1 ребенка», - сообщает ведомство.

Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР у одного заболевшего обнаружена Salmonella.

В больницах города находится 44 отравившихся, в том числе 1 ребенок.

Роспотребнадзор сообщает, что кулинарная продукция была приготовлена АО «Грин Бокс». Доставлял ее покупателям дистанционный сервис «Самокат» (ООО «Умный Ритейл»).

При проверке производственных помещений АО «Грин Бокс» выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства. В их числе - несоблюдение «поточности технологических процессов приготовления блюд», сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Кроме того, АО не выполняло требование о медицинских осмотрах, не соблюдало требования к санитарному содержанию помещений.

Накануне в отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности.

В ООО «Умный Ритейл» заявили, что сняли с реализации предполагаемую некачественную продукцию.

Роспотребнадзор сообщил, что готов выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда.

Пострадавшим необходимо на официальном сайте

в разделе «Прием обращений граждан» написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских документов, подтверждающих наличие заболевания, документа подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя.