В СИЗО Москвы попытались передать начиненную наркотиками шаурму

Начиненную наркотиками шаурму попытались передать заключенному СИЗО «Матросская тишина»
Начиненную гашишем и мефедроном шаурму попытались передать 54-летнему заключенному СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает Baza.
Передачку для заключенного, осужденного за разбой и оборот оружия, принесли женщины 53 и 33 лет. Они оставили сверток с шаурмой в специальном окне приема СИЗО и удалились. Дежурный заподозрил неладное и вызвал полицию.
Сотрудники правоохранительных органов вскрыли шаурму и обнаружили внутри семь граммов мефедрона и четыре грамма гашиша - их изъяли. По горячим следам полицейским удалось отыскать подозреваемого в сбыте запрещенных веществ в крупных размерах. Им оказался 26-летний уроженец Дагестана, его задержали.
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