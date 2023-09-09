В СИЗО Москвы попытались передать начиненную наркотиками шаурму

Начиненную гашишем и мефедроном шаурму попытались передать 54-летнему заключенному СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщает Baza.

Передачку для заключенного, осужденного за разбой и оборот оружия, принесли женщины 53 и 33 лет. Они оставили сверток с шаурмой в специальном окне приема СИЗО и удалились. Дежурный заподозрил неладное и вызвал полицию.