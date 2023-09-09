Блогер Бадалян и журналист Геворкян проходят по делу в Армении как свидетели
Блогер Мика Бадалян и обозреватель Радио Sputnik Армения Ашот Геворкян проходят по делу о незаконном обороте оружия в качестве свидетелей.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Как заявила адвокат обозревателя Лиана Григорян, в случае необходимости их пригласят на допрос. После вчерашнего освобождения к ним не применили никаких мер пресечения.
Защита уже представили жалобу на меры в отношении Бадаляна и Геворкяна, по части Геворкяна уже назначено заседание.
Само задержание адвокат назвала необоснованным, мужчины не имеют никакого отношения к делу о незаконном обороте оружия.
Ранее в СК Армении сообщили об освобождении блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна.
7 сентября адвокаты Эрик Алексанян и Лианна Григорян сообщили, что Бадалян и Геворкян задержаны в республике на 72 часа.