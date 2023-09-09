ВСУ обстреляли приграничный российский регион и повредили ЛЭП

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты села Теребрено», — написал он.

По его словам, пострадавших нет, в ближайшее время у месту происшествия прибудут аварийные бригады, чтобы приступить к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгородской области системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат. В результате атаки, продолжил он, оказались повреждены три частных домовладения и одна хозпостройка.